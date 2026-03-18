Бавария – Аталанта. Прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов 18 марта

Дата публикации: 18-03-2026 13:53

18 марта на знаменитой Альянц-Арене в Мюнхене состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В этот день немецкая Бавария примет у себя в гостях итальянскую Аталанту. Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени, и этот матч обещает стать настоящим украшением европейской весны.

Бавария

Мюнхенцы успешно закрыли свои неудачи предыдущего сезона 2023/2024 и сумели вернуть себе статус сильнейшей команды Германии, вновь завоевав серебряную салатницу. Сейчас для подопечных главного тренера основной задачей на внутренней арене остается всего несколько ключевых матчей весной - полуфинальная встреча Кубка Германии с Байером, а затем возможный финал, где Бавария традиционно рассматривается как фаворит. В Бундеслиге интрига практически угасла после уверенной победы над главным конкурентом в Дортмунде в самом конце зимы. Да, ничья 1:1 с Байером на выходных позволила дортмундской Боруссии немного приблизиться к лидеру, однако мало кто верит, что отставание в девять очков удастся ликвидировать. Сейчас все мысли болельщиков и игроков Мюнхена устремлены к главным европейским баталиям.

Естественно, особый акцент делается именно на Лигу чемпионов - трофей, который команда мечтает вернуть в Мюнхен. В групповом этапе Бавария проиграла лишь однажды, причем уступила одному из фаворитов турнира - лондонскому Арсеналу. Остальные встречи были выиграны уверенно, в том числе последняя игра с Аталантой, завершившаяся сокрушительной победой мюнхенцев 6:1 даже без участия таких звезд, как Кейн и Нойер. Сейчас главный тренер активно ротирует состав, давая возможность проявить себя резервистам, и команда демонстрирует по-настоящему надежную игру как в атаке, так и в обороне. Мюнхенцы традиционно подходят к стадиям плей-офф в статусе фаворитов и намерены подтвердить свой высокий класс в ответной игре.

Аталанта

У клуба из Бергамо за плечами сложный, но яркий период. После долгой эры под руководством Гасперини команда заняла третье место в Серии А, что было отличным итогом успешной работы. Летом руководство приняло неоднозначное решение сменить тренера, пригласив Юрича, но этот эксперимент оказался неудачным. Итальянцы быстро расстались с ним и доверили судьбу команды Палладино. При новом наставнике Аталанта немного стабилизировала игру, однако навязать борьбу за место в топ-4 уже практически невозможно из-за потерянного времени и очков. Внутренний чемпионат складывается непросто - команда давно не может одержать победу, нужно срочно набирать темп, чтобы не выпасть из борьбы за еврокубки на следующий сезон.

Зато в кубке Италии Аталанта дошла до полуфинала, где в первой встрече сыграла вничью 2:2 в гостях с Лацио. Все еще есть шанс на успех и возможность украсить сезон трофеем. В Лиге чемпионов же бергамаски действуют вдохновенно. В этом розыгрыше итальянцы уверенно преодолели групповой этап, набрав тринадцать очков и заслуженно выйдя в плей-офф. Особенно стоит отметить декабрьский камбэк против Боруссии: проигрывая по ходу встречи, Аталанта дома сумела одержать волевую победу со счетом 4:1, забив решающий пенальти уже в компенсированное время. Однако против более сильного соперника - Баварии - итальянцы смогли забить лишь гол престижа в гостях, пропустив целую россыпь мячей. Теперь придется нелегко, ведь оборона Баварии вновь будет настроена всерьез.

Статистика личных встреч

Интересно, что до прошлой недели пути этих клубов на европейской арене не пересекались. Первый в их истории матч сразу выдался ярким и результативным, подарив болельщикам целую россыпь голов и эмоций. Теперь настало время для второго поединка, от которого ждут не меньшего напряжения.

Прогноз

Букмекеры уверены, что Бавария снова подтвердит свой статус, и ждут очередной уверенной победы немецкого гранда. Конечно, вряд ли повторится разгромный счет первой встречи, но Бавария по-прежнему выглядит явным фаворитом противостояния. Рекомендуем рассмотреть ставку на фору -1,5 гола в пользу мюнхенцев (коэффициент - 1,81) - такой прогноз кажется оправданным, учитывая атакующий потенциал хозяев и определенные проблемы Аталанты в защите в матчах против топ-команд. Нас ждет бескомпромиссная борьба, где решит класс, опыт и поддержка родных трибун.