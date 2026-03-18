Барселона – Ньюкасл. Прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов 18 марта

Дата публикации: 18-03-2026 13:55

18 марта на знаменитом стадионе Камп Ноу состоится ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой испанская Барселона примет английский Ньюкасл Юнайтед. Начало захватывающего противостояния запланировано на 19:45 по киевскому времени. Матч обещает стать настоящим украшением еврокубкового сезона, ведь оба коллектива испытывают огромное желание продолжить борьбу за главный трофей континента.

Барселона

Каталонский клуб последние годы переживает перезагрузку. После провального сезона, закончившегося без завоевания каких-либо титулов, президент Жоан Лапорта принял непростое решение. По итогам долгих размышлений легендарному Хави Эрнандесу пришлось покинуть тренерский мостик. На его место пригласили авторитетного специалиста Ханса-Дитера Флика, и уже в первый год его работы были достигнуты значительные успехи - Барселона сумела завоевать все внутренние трофеи. Однако повторить это достижение оказалось крайне сложно. Команда уверенно выиграла лишь Суперкубок Испании, после чего последовал провал в первом полуфинальном поединке Кубка Короля. И в Примере дела складываются не самым лучшим образом: каталонцы неоднократно теряли лидерство, но конкуренты из мадридского Реала также оступались, давая второй шанс Барсе.

Самой большой надеждой для болельщиков остается Лига чемпионов, однако и здесь Барселона показывает неоднозначные результаты. На групповом этапе команда потерпела несколько серьезных поражений - уступили ПСЖ и Челси, а с Брюгге сыграли вничью. Тем не менее, благодаря высокой плотности набранных очков, каталонцы смогли напрямую выйти в 1/8 финала турнира. Первый матч против Ньюкасла на Сент-Джеймс Парк завершился боевой ничьей, оставив все вопросы о проходе в четвертьфинал открытыми перед ответной встречей.

Ньюкасл Юнайтед

С приходом новых владельцев и под руководством Эдди Хау Ньюкасл вышел на совершенно иной уровень. Болельщики уже увидели, как преобразился клуб – выросла не только игра, но и амбиции «сорок». Однако главной проблемой остается отсутствие стабильности. После весьма успешного выступления в сезоне 2022/2025, когда команда выиграла Кубок Лиги и завоевала пятое место в Премьер-лиге, клуб переживает спад. В нынешнем сезоне Ньюкасл досрочно покинул оба национальных кубка, а в чемпионате страны опустился на девятую строчку. Уже ясно, что подняться выше седьмого места в АПЛ в этом году не получится.

Несмотря на сложности внутри страны, в Лиге чемпионов англичане себя проявили на высоте. Пусть старт и получился неудачным – домашнее поражение от Барселоны, однако затем команда собралась и провела достойный групповой этап. Ньюкасл одержал четыре победы, заработал четырнадцать очков и смог дважды уверенно обыграть азербайджанский Карабах, в том числе на выезде - 6:1 в Баку. В первом матче с Барселоной англичане открыли счет на 86-й минуте, но в концовке пропустили гол с пенальти, что привело к ничейному результату.

Статистика личных встреч

В истории противостояний между этими командами преимущество на стороне Барселоны. Ньюкасл добился единственной победы еще в далеком 1997 году, выиграв первую встречу. Все последующие четыре матча выигрывали каталонцы, включая игры прошлой осени. Лишь недавно англичанам удалось немного поправить статистику, добившись ничейного результата (1:1) на своем поле.

Прогноз и ставки

Эксперты букмекерских контор считают Барселону безусловным фаворитом домашнего матча. Учитывая уровень состава, традиционно сильную игру на родном Камп Ноу и мотивацию пройти как можно дальше в Лиге чемпионов, шансы хозяев оцениваются очень высоко. Ньюкасл навяжет борьбу, но рассчитывать на сенсацию трудно - слишком нестабильны гости в нынешнем сезоне. Ставим на победу Барселоны (коэффициент - 1,64), ожидая, что опыт и индивидуальное мастерство игроков Ханса-Дитера Флика сыграют решающую роль в этом поединке. Однако не исключено, что матч получится результативным, ведь обе команды имеют выраженную атакующую линию и не боятся рисковать ради достижения успеха.