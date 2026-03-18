Эвертон принял решение по будущему Миколенко, на которого претендует Рома

Дата публикации: 18-03-2026 13:57

Английский клуб "Эвертон" не собирается завершать сотрудничество с украинским защитником Виталием Миколенко, чей контракт действует до конца сезона 2025/26. В последнее время к 26-летнему футболисту проявляет интерес итальянская "Рома", которая рассматривает Миколенко как возможное усиление оборонительной линии по просьбе главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

Миколенко уже провёл 150 матчей в составе "Эвертона", отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами, благодаря чему завоевал уважение английских болельщиков и тренерского штаба. Руководство "ирисок" намерено продлить контракт с украинцем и сохранить одного из ключевых игроков обороны, несмотря на интерес со стороны других клубов.

По информации британских и итальянских СМИ, спортивный директор "Ромы" Фредерик Массара рассматривает Миколенко в числе приоритетных кандидатов на усиление своей команды в преддверии летнего трансферного окна. В клубе уверены, что защитник может сразу стать игроком основного состава, что усиливает интерес к его персоне, особенно если его удастся подписать на правах свободного агента.

Однако и сам Миколенко, и руководство "Эвертона" пока не планируют прекращать сотрудничество по завершении нынешнего сезона - об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией в клубе. Таким образом, в ближайшее время переход украинца в "Рому" остаётся маловероятным.