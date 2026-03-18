Сенегал через суд требует вернуть титул КАН-2025

Дата публикации: 18-03-2026 14:02

Сенегальская федерация футбола (FSF) официально подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, пытаясь оспорить решение Апелляционного комитета Конфедерации африканского футбола (CAF). Федерация настаивает на признании сборной Сенегала законным победителем Кубка африканских наций 2025 года и требует отменить техническое поражение со счетом 0:3, которое было присуждено команде спустя два месяца после финального матча против Марокко.

Причиной громкого разбирательства стал пересмотр итогов финальной встречи, состоявшейся в Рабате. Тогда Сенегал добился победы на поле со счетом 1:0, однако матч сопровождался серьезным конфликтом. На 87-й минуте сенегальские футболисты в знак протеста покинули поле после спорных судейских решений. Несмотря на это, позже команда вернулась и доиграла матч до финального свистка.

Тем не менее Апелляционное жюри CAF расценило этот эпизод как нарушение дисциплинарного регламента, согласно которому самовольный уход с поля до окончания матча может привести к техническому поражению, даже если игра впоследствии была завершена.

В своем официальном заявлении FSF резко раскритиковала решение футбольных властей Африки. В федерации считают, что вердикт был несправедливым и мог быть принят под давлением. Сенегальская сторона заявила о намерении добиваться справедливости всеми юридическими способами и подчеркнула, что подобные решения могут негативно сказаться на репутации всего африканского футбола.

Представители Сенегала также акцентируют внимание на том, что матч был доигран в полном объеме, а результат был определен на поле, поэтому именно спортивный итог должен иметь приоритет над дисциплинарными трактовками эпизода.

Напомним, финал турнира прошел 18 января 2026 года. Победный мяч Сенегал забил в дополнительное время — на 105-й минуте встречи. Эмоциональная реакция игроков на 87-й минуте была вызвана сразу несколькими спорными решениями арбитра, включая назначенный пенальти и отмену гола Исмаилы Сарра незадолго до этого.

Теперь окончательное решение должен принять CAS. Ожидается, что дело будет рассмотрено в ускоренном порядке, поскольку титул турнира уже официально передан сборной Марокко. Главный вопрос, на который предстоит ответить суду — можно ли считать возвращение сенегальской команды на поле достаточным основанием для отмены технического поражения.