Дата публикации: 18-03-2026 22:17

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия высоко оценил выступление голкипера Матвея Сафонова в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против «Челси». Игра, которая состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершилась убедительной победой парижан со счетом 3:0, что в сумме с победой 5:2 в первом матче гарантировало «ПСЖ» выход в четвертьфинал турнира.

Кварацхелия отметил: «Матвей был просто великолепен сегодня вечером. Даже когда мне вручили приз лучшему игроку встречи, я не думал об этом, потому что он продемонстрировал невероятную игру и совершил множество ключевых сейвов. Он отлично отыграл — мы очень рады, что он выступает вместе с нами», — приводит слова звездного вингера издание Get French Football News.

Голкипер «ПСЖ» совершил девять спасений в матче. После его удачного выноса и ошибки защитника «Челси» Мамаду Сарра Кварацхелия открыл счет уже на шестой минуте встречи. В нынешнем сезоне Сафонов провел за французский клуб 15 матчей во всех турнирах, пропустил 17 голов и сумел сохранить ворота в неприкосновенности в шести из них.

Выступления Матвея стали ключевым фактором успеха «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов. Его уверенная игра в воротах приносит команде уверенность и стабильно высокие результаты. Особенно важно отметить, что Сафонов сумел продемонстрировать высокую концентрацию и навык, отражая множество опасных ударов соперника, что позволило парижанам не просто выиграть матч, а сделать это с крупным счетом.\

Таким образом, благодаря слаженной работе всей команды и выдающейся игре вратаря, «ПСЖ» уверенно проходит дальше в борьбе за главный европейский клубный трофей, а Хвича Кварацхелия и Матвей Сафонов продолжают подтверждать свой высокий уровень на международной арене.