Дик Адвокат станет консультантом тренерского штаба «Фейеноорда»

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат приступит к роли консультанта тренерского штаба «Фейеноорда», как сообщает пресс-служба клуба. 78-летний специалист будет оказывать методическую поддержку главному тренеру команды Робину ван Перси. Однако Адвокат не получит официальной должности в клубе и не будет присутствовать на скамейке запасных в ходе матчей.

В феврале текущего года Дик Адвокат завершил работу в качестве главного тренера сборной Кюрасао, которую он успешно вывел на чемпионат мира. Свое решение покинуть команду он объяснил желанием находиться рядом с дочерью, столкнувшейся с проблемами со здоровьем. Ранее Адвокат работал в «Зените» с 2006 по 2009 год и руководил сборной России с 2010 по 2012 год. За время его работы петербургский клуб завоевал титулы чемпиона России, Суперкубок страны и Суперкубок УЕФА. Под его руководством национальная команда вышла на чемпионат Европы 2012 года, хотя пройти групповой этап не удалось.

На данный момент «Фейеноорд» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов с 52 очками, отставая от лидирующего ПСВ на 16 баллов.