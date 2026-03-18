Тренер «Аталанты»: наверстать пять голов - это как покорить вершину высокой горы

Дата публикации: 18-03-2026 22:19

 

Главный тренер «Аталанты» Раффаэле Палладино поделился своими мыслями перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против «Баварии». В первом поединке немцы одержали уверенную победу со счётом 6:1, что создало серьёзную задачу для итальянской команды.

«Отыграть пять мячей – это всегда сравнимо с покорением высокой и непростой горы. Тем не менее, я хочу увидеть от нашей команды игру, которая будет отражать дух нашего клуба и наш уровень. Мы гордимся тем, что остаёмся единственной итальянской командой, продолжающей своё участие в Лиге чемпионов. Мы будем бороться до самого конца и не собираемся сдаваться.

Нам важно показать нашу гордость и решимость. У нас нет ничего, что мы могли бы потерять, но есть многое, что нужно доказать. Мы должны полностью сосредоточиться на своей игре и подходе к матчу. Как продемонстрировал первый матч, именно детали могут иметь решающее значение в итоговом результате», — заявил тренер, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

