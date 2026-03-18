Sport.es объяснил мотивы «Барселоны» в стремлении подписать Бастони у «Интера»

Дата публикации: 18-03-2026 22:20

«Барселона» изучает возможность трансфера игрока миланского «Интера» Алессандро Бастони. Каталонский клуб проявляет серьёзный интерес к этому футболисту, поскольку сине-гранатовые испытывают потребность в левоногом центральном защитнике, обладающем отличным пасом. Такие данные приводит издание Sport.es.

По информации источника, итальянец быстро адаптируется к игре в испанской команде, поскольку сочетает в себе сильные оборонительные качества с умением поддерживать атаку. К тому же Бастони может эффективно играть как в системе с двумя центральными защитниками, так и с тремя. Ранее сообщалось, что «Интер» оценивает игрока минимум в €70 млн.

В текущем сезоне Бастони принял участие в 35 встречах во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал шесть результативных передач. Контракт футболиста с «Интером» действует до лета 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет около €80 млн, что подчёркивает его высокую ценность для клуба и потенциальных претендентов.

Интерес «Барселоны» к Алессандро Бастони обусловлен стремлением укрепить оборонительную линию команды, обеспечив её универсальным и техничным игроком, способным улучшить игру как на своей половине поля, так и при ведении атак. Учитывая возраст и опыт футболиста, сине-гранатовые видят в нём долгосрочное усиление состава, которое поможет достичь амбициозных целей в ближайшие сезоны.