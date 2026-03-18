Дата публикации: 18-03-2026 22:21

Правительство Сенегала выступило с официальным заявлением, в котором выразило резкую критику решения Конфедерации африканского футбола (КАФ) о присуждении победы на Кубке Африки 2026 сборной Марокко, а также призвало к проведению тщательного расследования в отношении возможных коррупционных действий внутри руководства КАФ.

«Правительство Сенегала выражает глубокое возмущение по поводу решения апелляционного жюри КАФ, которое исключило сборную Сенегала из числа победителей Кубка африканских наций 2025 года и присудило титул Марокко.

Такое решение является беспрецедентным и чрезвычайно серьёзным, поскольку оно нарушает основные принципы спортивной этики — честность, справедливость и уважение к результатам, достигнутым непосредственно на поле. Данный вердикт основан на ошибочном толковании регламента, что привело к вопиющему нарушению правовых норм. Подрывая результаты матча, который был полностью сыгран и завершён согласно правилам, КАФ серьёзно подрывает свою репутацию и вызывает утрату доверия у спортивной общественности Африки к континентальным институтам спорта.

Сенегал не приемлет, чтобы административные решения отвергали усилия, заслуги и профессионализм игроков. Страна твёрдо осуждает попытку несправедливого лишения её национальной команды заслуженного титула. В связи с этим правительство настаивает на начале независимого международного расследования для выяснения возможных коррупционных схем в КАФ.

Кроме того, Сенегал намерен использовать все юридические средства, включая обращение в международные судебные органы, чтобы отстоять справедливость и восстановить подлинные спортивные результаты.

Правительство также выражает свою солидарность с гражданами Сенегала, задержанными в Марокко после инцидентов на финальном матче Кубка африканских наций, и полностью мобилизовано для контроля за ситуацией с целью её скорейшего и позитивного разрешения. Сенегал останется решительным и бдительным в защите своих интересов и восстановлении престижа африканского футбола», — говорится в официальном сообщении правительства Сенегала на платформе X.

Ранее Конфедерация африканского футбола удовлетворила апелляцию Марокко и присудила сборной Сенегала поражение со счётом 0:3 за уход команды с поля после назначенного пенальти за фол на игроке Браиме Диасе на 90+8-й минуте матча.

Матч был возобновлён спустя 13 минут и завершился победой сенегальской команды со счётом 1:0 в дополнительное время.

Случившееся вызвало волну возмущения в спортсообществе, став предметом обсуждения, касающегося прозрачности и справедливости в управлении африканским футболом. Многочисленные эксперты и болельщики заявляют о необходимости реформ и усиления контроля за деятельностью руководящих органов Конфедерации с целью предотвращения подобных спорных ситуаций в будущем. Данный инцидент подчёркивает важность защиты спортивных ценностей и честной конкуренции как основы для развития футбола на континенте.

Таким образом, ситуация остаётся напряжённой и требует немедленного вмешательства независимых органов для восстановления доверия и справедливости в африканском футболе. Сенегал, как одна из ведущих футбольных держав региона, продолжит бороться за признание своих заслуг и укрепление репутации континентального спорта в глазах мировой общественности.