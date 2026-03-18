«Зенит» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в Пути регионов Кубка России

Дата публикации: 18-03-2026 22:23

Завершился матч первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретились санкт-петербургский «Зенит» и махачкалинское «Динамо». Победу в упорной борьбе со счётом 1:0 одержали футболисты «Зенита». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, а главную судейскую роль исполнял Павел Кукуян из Сочи.

Решающий момент наступил на 45+9-й минуте, когда Джон Дуран уверенно реализовал пенальти, принеся своей команде важное преимущество до перерыва.

Во втором этапе полуфинального этапа Пути регионов Кубка России «Зенит» встретится с командой, которая проиграет в паре «Спартак» — «Динамо» Москва. Это обещает захватывающую и напряжённую борьбу за выход в следующий раунд.

Стоит отметить, что действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого сезона армейцы одержали верх над «Ростовом». Основное время встречи завершилось вничью 0:0, а серия пенальти выявила более точных игроков — 4:3 в пользу ЦСКА.

Таким образом, кубковый сезон продолжается, и команды всё ближе подходят к определению сильнейшего. Фанаты футбола могут ждать новых интересных матчей и неожиданных результатов на пути к финалу.