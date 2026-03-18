«Брага» разгромила «Ференцварош» и вышла в 1/4 финала Лиги Европы по итогам двух матчей

Дата публикации: 18-03-2026 22:24

 

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы сезона 2025/2026, в котором сошлись португальская команда Брага и венгерский Ференцварош. Встреча проходила на стадионе Мунисипал-ди-Брага в португальском городе Брага. Главным арбитром поединка выступил Гленн Нюберг. В ходе игры хозяева поля одержали уверенную победу с крупным счётом 4:0.

Первый мяч в матче забил форвард португальского клуба Рикарду Орта уже на 11-й минуте. Чуть позже, на 15-й минуте, полузащитник Флориан Гриллич сравнял общий счёт по сумме двух встреч. Затем нападающий Браги Габри Мартинес довёл преимущество хозяев до разгромного, забив на 34-й минуте. Во втором тайме, на 53-й минуте, Рикарду Орта закрепил успех своей команды, оформив дубль.

Первая встреча между командами завершилась победой Ференцвароша со счётом 2:0. Таким образом, по итогам двух матчей Брага одержала победу с общим счётом 4:2 и прошла дальше в 1/4 финала Лиги Европы.

Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги Европы состоится на стадионе Бешикташ в Стамбуле. Главная игра турнира запланирована на 20 мая 2026 года и обещает быть захватывающей.

