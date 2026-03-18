ПСВ из Эйндховена интересуется покупкой Манфреда Угальде

Дата публикации: 18-03-2026 22:25

 

Нидерландский футбольный клуб ПСВ из Эйндховена проявляет интерес к нападающему московского «Спартака» Манфреду Угальде, рассматривая его как потенциального замену уходящему в «Фулхэм» форварду Рикардо Пепи, сообщает издание De Telegraaf.

В конце января ПСВ уже предпринимал попытку арендовать костариканского футболиста, однако получил отказ от российских коллег и временно приостановил продажу Пепи. Несмотря на это, Пепи всё же отправился в Лондон, где собирается пройти медицинское обследование в составе «Фулхэма». Если осмотр будет успешным, форвард сможет официально подписать контракт с клубом Английской Премьер-лиги с 1 июля следующего года. В связи с этим ПСВ вновь активизировал интерес к возможному переходу Манфреда Угальде.

Однако сделка с «Спартаком» далеко не простая, так как московский клуб требует за футболиста порядка 20 миллионов евро. Эта сумма превышает текущий трансферный рекорд ПСВ, который составляет 18,5 миллиона евро – именно столько было заплачено за Рубена ван Боммеля.

Помимо Угальде, источник сообщает, что эйндховенский клуб внимательно следит за ситуацией с игроками Мики Биеретом из «Монако» и Альваро Родригесом из испанского «Эльче», рассматривая их как альтернативные варианты усиления атакующей линии.

