«Спартак» обыграл «Динамо», но покинул Пути РПЛ Кубка России

Дата публикации: 19-03-2026 00:55

 

Завершился ответный матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона 2025/2026, где встретились московские клубы «Спартак» и «Динамо». Встреча прошла на столичной «Лукойл Арене». Главным судьёй матча был назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. В этой игре победу с минимальным счётом 1:0 одержал «Спартак».

На 58-й минуте защитник Кристофер Ву реализовал момент после углового, благодаря чему красно-белые вышли вперёд в счёте.

Однако в первом матче противостояния «Динамо» одержало убедительную победу со счётом 5:2. По сумме двух встреч бело-голубые обеспечили себе выход в финал Пути РПЛ, где их ждёт встреча с «Краснодаром». Тем временем «Спартак» продолжит борьбу в другом соревновании — Пути регионов.

Несмотря поражение во втором матче, «Спартак» продемонстрировал боевой характер и сумел навязать серьёзную борьбу сопернику. Для фанатов обеих команд эта серия стала настоящим футбольным праздником, полным эмоций и запоминающихся моментов. Итоги этих матчей показывают высокий уровень футбола в российском чемпионате, а дальнейшее развитие событий вызывает большой интерес у болельщиков.

