«Барселона» одержала победу над «Ньюкаслом» и пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов

Дата публикации: 19-03-2026 00:56

Завершился ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/2026, в котором встретились «Барселона» из Испании и английский «Ньюкасл». Игра состоялась на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне и была под контролем главного арбитра Франсуа Летексье. В ходе матча каталонцы одержали впечатляющую победу с счётом 7:2.

Открыть счёт в матче удалось форварду «Барселоны» Рафинье уже на шестой минуте. Однако гости ответили быстро — Энтони Эланга сравнял счёт на 15-й минуте. Каталонцы вновь вышли вперёд благодаря Марку Берналю на 18-й минуте. Защитник «Барселоны» Рональд Араухо заменил партнёра Эрика Гарсия на 22-й минуте. Эланга оформил дубль, забив вновь на 28-й минуте. В концовке первого тайма, на 45+7-й минуте, Ламин Ямаль реализовал пенальти и сократил разрыв до 3:2.

Во втором тайме игра пошла под полный контроль хозяев: полузащитник Фермин Лопес забил четвёртый гол на 52-й минуте. За ним последовал эффектный дубль от Роберта Левандовски, который отличился на 56-й и 61-й минутах, доведя счёт до крупного. На 72-й минуте Рафинья забил седьмой гол для своей команды. В концовке матча произошла замена в воротах — травмированного Жоана Гарсию на 82-й минуте заменил Войцех Щенсны.

Напомним, что в первом матче между этими командами была зафиксирована ничья 1:1. По сумме двух встреч «Барселона» победила с общим счётом 8:3 и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, продолжая борьбу за престижный титул.

Стоит отметить, что в раунде плей-офф «Ньюкасл» прошёл «Карабах» по сумме двух матчей с общим счётом 9:3. В групповом этапе Лиги чемпионов «Барселона» набрала 16 очков и заняла по итогам группового этапа пятое место, что позволило им успешно пройти в плей-офф. Это впечатляющее достижение стало свидетельством высокого уровня игры каталонцев в текущем сезоне.