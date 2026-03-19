Шевалье вероятно покинет «ПСЖ», а Сафонова не рассматривают как основного игрока на будущее
Французский вратарь "ПСЖ" Люка Шевалье может покинуть клуб по окончании текущего сезона. Согласно информации издания L’Equipe, основной причиной возможного ухода является его нежелание оставаться в статусе запасного голкипера. Уже есть данные о том, что несколько европейских команд проявляют интерес к футболисту.
Кроме того, "ПСЖ" в предстоящем летнем трансферном окне намерен рассмотреть варианты по поиску основного вратаря на сезон 2026/2027. Данное решение связано с тем, что главный тренер команды Луис Энрике не рассматривает российского вратаря Матвея Сафонова в качестве основного голкипера.
Матвей Сафонов присоединился к "Пари Сен-Жермен" летом 2024 года. За время своего пребывания в команде он стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также стал частью состава, который завоевал титул победителя Лиги чемпионов.
В связи с такими обстоятельствами, руководство "ПСЖ" планирует усилить позицию вратаря перед новым сезоном, чтобы обеспечить надежность в обороне и соответствовать высоким требованиям клуба на европейской арене. В то время как Шевалье рассматривает варианты продолжения карьеры в других лигах, амбиции и планы "ПСЖ" направлены на укрепление состава и достижение новых высот в предстоящем сезоне.