Дата публикации: 19-03-2026 01:11

Французский вратарь "ПСЖ" Люка Шевалье может покинуть клуб по окончании текущего сезона. Согласно информации издания L’Equipe, основной причиной возможного ухода является его нежелание оставаться в статусе запасного голкипера. Уже есть данные о том, что несколько европейских команд проявляют интерес к футболисту.

Кроме того, "ПСЖ" в предстоящем летнем трансферном окне намерен рассмотреть варианты по поиску основного вратаря на сезон 2026/2027. Данное решение связано с тем, что главный тренер команды Луис Энрике не рассматривает российского вратаря Матвея Сафонова в качестве основного голкипера.

Матвей Сафонов присоединился к "Пари Сен-Жермен" летом 2024 года. За время своего пребывания в команде он стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также стал частью состава, который завоевал титул победителя Лиги чемпионов.

В связи с такими обстоятельствами, руководство "ПСЖ" планирует усилить позицию вратаря перед новым сезоном, чтобы обеспечить надежность в обороне и соответствовать высоким требованиям клуба на европейской арене. В то время как Шевалье рассматривает варианты продолжения карьеры в других лигах, амбиции и планы "ПСЖ" направлены на укрепление состава и достижение новых высот в предстоящем сезоне.