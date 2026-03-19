«Бавария» уверенно обыграла «Аталанту» и прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Дата публикации: 19-03-2026 01:29

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором на поле стадиона «Арена Мюнхен» сошлись немецкая «Бавария» и итальянская «Аталанта». Итог встречи — уверенная победа мюнхенцев со счётом 4:1.

Первый гол записал на свой счёт нападающий «Баварии» Гарри Кейн, открывший счёт на 25-й минуте. Во второй половине встречи он усилил преимущество, оформив дубль на 54-й минуте. Вскоре после этого, на 56-й минуте, третий мяч отправил в сетку ворот «Аталанты» полузащитник Ленарт Карл. Кроме того, на 70-й минуте полузащитник Луис Диас забил четвёртый мяч, закрепив впечатляющий успех своей команды. Итальянский клуб смог только частично отыграться — на 85-й минуте Лазар Самарджич сократил разрыв, забив гол престижа.

Стоит напомнить, что в первом матче «Бавария» также доминировала, разгромив «Аталанту» с результатом 6:1, что позволило с уверенность выйти в четвертьфинал.

Ранее в плей-офф «Аталанта» преодолела дортмундскую «Боруссию» по сумме двух встреч со счётом 4:3. Что касается группового этапа, то «Бавария» набрала 21 очко, заняв второе место в своей группе и подтвердив статус одного из фаворитов турнира.