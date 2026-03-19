«Атлетико» прошёл в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Тоттенхэм Хотспур» по сумме двух матчей

Дата публикации: 19-03-2026 01:30

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/2026, в котором встретились английский клуб «Тоттенхэм Хотспур» и мадридский «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля. Судейскую бригаду возглавлял Даниэль Зиберт из Берлина, Германия.

На 30-й минуте встречи Рандаль Коло Муани забил первый гол, выведя «шпор» вперёд. Уже в начале второго тайма, на 47-й минуте, Хулиан Альварес сравнял счёт, порадовав фанатов «матрасников». Однако через пять минут Хави Симонс снова вывел лондонскую команду вперед, реализовав гол. На 75-й минуте Давид Ганцко восстановил равенство, зафиксировав 2:2. Итоговую победу «Тоттенхэму» принес пенальти, реализованный Хави Симонсом в добавленное время, оформившим таким образом дубль.

В первом матче 1/8 финала «Атлетико» одержал уверенную победу над «Тоттенхэмом» с разгромным счётом 5:2, что обеспечило им выход в следующий раунд. Теперь мадридцы готовы встретиться с «Барселоной» в четвертьфинале, что обещает захватывающую дуэль испанских грандов.

На стадии плей-офф второго раунда «матрасники» обыграли «Брюгге» с общим счётом 7:4 по сумме двух матчей. В свою очередь, «Тоттенхэм» успешно прошёл групповой этап, набрав 17 очков и заняв четвёртое место в таблице, однако не сумел продолжить борьбу дальше.

Финальный матч Лиги чемпионов текущего сезона запланирован на 30 мая 2026 года и пройдет на знаменитом стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, где встретятся лучшие клубы Европы в борьбе за главный трофей.