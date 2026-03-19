«Ливерпуль» победил «Галатасарай» и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов

Дата публикации: 19-03-2026 01:31

Завершился ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026, в котором сразились команды «Ливерпуль» и «Галатасарай». Встреча прошла на стадионе «Энфилд», расположенном в Ливерпуле. Итоговый счёт встречи составил 4:0 в пользу хозяев поля и позволил им пройти в следующий этап турнира.

Первый гол на 25-й минуте забил полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи. В концовке первого тайма, на 45+4-й минуте, Мохамед Салах не сумел реализовать пенальти. Однако уже на 51-й минуте Уго Экитике удвоил преимущество хозяев. Через две минуты, на 53-й минуте встречи, третий мяч в ворота гостей забил Райан Гравенберх. Финальную точку поставил Мохамед Салах, который на 62-й минуте оформил четвёртый гол.

Отметим, что в первом матче между этими командами победу одержал «Галатасарай» с минимальным счётом 1:0. Тем не менее, по сумме двух матчей «Ливерпуль» вышел вперёд и прошёл в 1/4 финала.

Стоит подчеркнуть, что «Галатасарай» на стадии плей-офф выбил «Ювентус» с общим результатом 7:5, продемонстрировав высокую результативность. В групповом этапе Лиги чемпионов «Ливерпуль» набрал 18 очков, заняв итоговое третье место в своей группе.

Финальный матч Лиги чемпионов текущего сезона пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, и его дата назначена на 30 мая 2026 года. Фанаты с нетерпением ожидают решающего поединка за главный европейский клубный трофей.