Дата публикации: 19-03-2026 13:54

Нападающий клуба «Бавария» Гарри Кейн отличился двумя голами во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против «Аталанты» (4:1). В результате у английского форварда стало 50 забитых мячей в 66 сыгранных встречах в главном европейском клубном турнире.

Таким образом, Кейн превзошёл показатели таких легендарных футболистов, как Андрей Шевченко и Златан Ибрагимович, которые на момент завершения своей карьеры имели по 48 голов. Также форвард «Баварии» обошёл по числу забитых голов испано-аргентинского мастера Альфредо Ди Стефано — у него было 49 мячей.

В текущем рейтинге лучших бомбардиров Лиги чемпионов Кейн делит 10-е место с египетским нападающим Мохамедом Салахом и французом Тьерри Анри — у всех троих по 50 голов. Безоговорочным лидером является Криштиану Роналду, на счету которого рекордные 140 мячей. Португалец выступал в турнире за такие европейские клубы, как «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус».

Достижение Гарри Кейна подчеркивает его выдающийся вклад в команды, за которые он выступает, а также стабильность и высокое мастерство на самом престижном уровне европейского футбола. Учитывая его форму и возможности, можно ожидать, что количество забитых голов будет расти, а его имя будет всё более часто звучать среди величайших игроков в истории Лиги чемпионов.