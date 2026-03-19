«Барселона» повторила личный рекорд, установленный 10 лет назад, в Лиге чемпионов

Дата публикации: 19-03-2026 13:55

«Барселона» забила семь голов в одном матче Лиги чемпионов УЕФА всего третий раз в своей истории. Ранее команда достигала такого результата в 1/8 финала против «Байера» в марте 2012 года (7:1), а также на групповом этапе в игре с «Селтиком» в сентябре 2016 года (7:0), сообщает OptaJose.

В 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/2026 «Барселона» одержала убедительную победу над «Ньюкаслом» со счётом 7:2. По сумме двух матчей каталонский клуб обеспечил себе выход в четвертьфинал турнира, где встретится с «Атлетико». Этот поединок обещает стать напряжённым и зрелищным.

Первые игры 1/4 финала состоятся во вторник, 7 апреля 2026 года. Финальный матч турнира будет проведён на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Ожидается, что решающая игра Лиги чемпионов состоится 30 мая следующего года, где лучшие клубы Европы сразятся за главный трофей.

Таким образом, «Барселона» вновь продемонстрировала свой атакующий потенциал и уверенность на европейской арене, подтвердив статус одного из фаворитов турнира в текущем сезоне. Успехи каталонцев вызывают большой интерес у болельщиков по всему миру, а предстоящие матчи Лиги чемпионов обещают множество захватывающих моментов.