Роберт Левандовски превзошёл рекорд Филиппо Индзаги в Лиге чемпионов

Дата публикации: 19-03-2026 13:56

Польский форвард Роберт Левандовски в возрасте 37 лет и 209 дней стал самым возрастным игроком, который сумел оформить дубль в матче Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом он побил рекорд, ранее принадлежавший Филиппо Индзаги, забившему два гола за «Милан» в матче с «Реалом» в ноябре 2010 года, когда ему было 37 лет и 86 дней, сообщает OptaJose.

В 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/2026 «Барселона» разгромила «Ньюкасл» с убедительным счётом 7:2. По итогам двух встреч каталонская команда вышла в четвертьфинал, где её ждёт противостояние с «Атлетико» Мадрид.

В текущем сезоне Левандовски сыграл 36 матчей во всех турнирах, отметившись 16 забитыми голами и 3 результативными передачами, что подчёркивает его значимость для команды и впечатляющий уровень формы, несмотря на возраст. Его опыт и мастерство продолжают играть ключевую роль в успехах «Барселоны».