Лионель Месси достиг отметки в 900 голов за всю карьеру

Дата публикации: 19-03-2026 13:57

В настоящее время проходит матч Кубка чемпионов КОНКАКАФ, где сталкиваются команды «Интер Майами» и «Нэшвилл».

На момент подготовки материала идёт первый тайм, а счёт составляет 1:0 в пользу «Интер Майами». Автором единственного гола стал аргентинский нападающий Лионель Месси.

Этот гол стал для Месси 900-м в его профессиональной карьере, сообщает известный футбольный журналист Фабрицио Романо в своём посте в социальной сети X.

Лионель Месси выступает за клуб «Интер Майами» начиная с 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года. За текущий сезон футболист сыграл уже в пяти официальных матчах во всех турнирах и успел забить четыре мяча, демонстрируя высокую результативность и важность для команды.