Симеоне прокомментировал попадание «Атлетико» в четвертьфинал Лиги чемпионов

Дата публикации: 19-03-2026 13:59

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от выхода команды в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026. В этой стадии соперником красно-белых будет каталонская «Барселона».

«Я очень доволен тем, как клуб и команда развивается, а также нашим постоянным попаданием в число восьми лучших клубов Европы. Каждый раз сделать это всё сложнее, но у нас есть огромный энтузиазм и желание совершенствоваться. Лично я стараюсь учиться у тех, кто всегда был рядом и вдохновлял меня. Например, Моно Бургос однажды дал совет: «Проводите максимально много товарищеских матчей с такими топ-клубами, как „Барселона“, „Реал“ и „Бавария“. Чем чаще вы играете против этих сильных команд и справляетесь со страхом, тем лучше понимаете их игру и тем выше ваши шансы на успех», — отметил Симеоне в интервью изданию Marca.

Напомним, что первый поединок в этой серии запланирован на 8 апреля и пройдет на поле «Барселоны» в столице Каталонии. Ответный матч состоится 14 апреля в Мадриде, где «Атлетико» примет соперника на своём стадионе.