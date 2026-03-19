Флик поделился мнением о выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов на «Атлетико»

Дата публикации: 19-03-2026 14:01

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился своими мыслями о предстоящем четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико», а также рассказал о перспективах команды в этом важнейшем европейском турнире.

«Следующий соперник будет невероятно серьёзным вызовом. Нам важно идти постепенно — шаг за шагом, матч за матчем, именно так мы действовали в прошлом сезоне и планируем сохранить этот подход сейчас. С самого первого дня я отмечаю высокую ментальную зрелость нашей команды. Во время предсезонной подготовки 2024 года у нас было много молодых футболистов, которые с энтузиазмом воспринимают вызов и любят соревноваться. Школа «Ла Масия» проделала грандиозную работу, и это заметно по нашим ребятам», — цитирует Флика издание AS.

Стоит напомнить, что первый поединок состоится 8 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, а ответный матч пройдёт 14 апреля в Мадриде на поле «Атлетико».