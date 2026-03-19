Во Франции озвучили английский клуб АПЛ, куда летом может перебраться Шевалье

Дата публикации: 19-03-2026 14:03

Французский голкипер Люка Шевалье, который является соперником российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова за место в основном составе команды, может совершить переход в клуб английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» уже предстоящим летом. Об этом сообщило авторитетное издание L'Equipe.

Согласно данным источника, «шпоры» уже на протяжении нескольких месяцев активно ищут нового голкипера для своей команды и считают, что именно Шевалье отлично впишется в их состав. Помимо лондонского клуба, интерес к футболисту проявляют ещё несколько клубов, чьи названия пока не разглашаются. Эти клубы также рассмотрели возможность летнего трансфера голкипера.

Люка Шевалье стал игроком «ПСЖ» прошлым летом и с тех пор провёл 26 матчей, пропустив 28 голов и 10 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. В то же время Матвей Сафонов выступает за парижан с начала 2024 года. За этот период воспитанник «Краснодара» провёл 15 матчей в различных турнирах, проведя на поле 1380 минут, в которых пропустил 17 мячей и шесть раз отстоял на ноль.

Стоит отметить, что борьба за место основного голкипера в «ПСЖ» остаётся достаточно напряжённой, и вероятное усиление вратарской линии вызовет значительный интерес среди футбольных экспертов и болельщиков.