В «Тоттенхэме» высказались о триумфе над «Атлетико» в Лиге чемпионов

Дата публикации: 19-03-2026 17:01

Главный тренер команды «Тоттенхэм» Игор Тудор прокомментировал итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Встреча завершилась победой «шпор» со счётом 3:2, однако по сумме двух игр (5:7) команда покинула турнир.

«Разумеется, чувства сложные и неоднозначные. Мы не смогли пройти дальше, но сегодня на поле была действительно сильная, сплочённая команда. Игроки продемонстрировали высокий уровень игры и заряженность на успех, а энергетика была на пике. С самого начала болельщики поддерживали нас всей душой, они оставались с командой до финального свистка, и это было очень ценно. Большое им спасибо. Когда счёт стал 1:0, футболисты поверили в возможность пройти дальше, и именно этот момент стал ключевым в матче. Особенно ценно было увидеть такую игру всего через три дня после тяжёлого поединка с «Ливерпулем», — приводит слова Тудора официальный сайт «Тоттенхэма».