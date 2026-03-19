В Иране объявили о бойкоте Америки, но при этом не намерены игнорировать чемпионат мира 2026 года

Дата публикации: 19-03-2026 17:04

 

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что национальная сборная не планирует бойкотировать чемпионат мира по футболу 2026 года, несмотря на напряжённую ситуацию на Ближнем Востоке. Ранее Тадж сообщал о переговорах по возможному переносу матчей сборной Ирана с территории США в Мексику в рамках подготовки к турниру.

«Национальная команда сейчас проходит тренировочный сбор в Турции и в течение этого периода проведёт два товарищеских матча на этой же территории. Мы намерены бойкотировать США как страну, но при этом участие в чемпионате мира по футболу будет сохранено», — приводит слова Таджа информационное агентство Al Jazeera.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в трёх странах — Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир будет проводиться с 11 июня по 19 июля, включая множество матчей в разных городах. Иранская сборная продолжает активно готовиться к соревнованиям, несмотря на геополитические сложности и возможные изменения в логистике матчей.

Решение Ирана подчеркнуть участие именно в чемпионате мира, несмотря на политические разногласия с США, отражает стремление к спортивному диалогу и поддержанию международных футбольных мероприятий. Федерация футбола страны старается обезопасить интересы игроков и фанатов, одновременно реагируя на текущие вызовы.

