В Иране объявили о бойкоте Америки, но при этом не намерены игнорировать чемпионат мира 2026 года
Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что национальная сборная не планирует бойкотировать чемпионат мира по футболу 2026 года, несмотря на напряжённую ситуацию на Ближнем Востоке. Ранее Тадж сообщал о переговорах по возможному переносу матчей сборной Ирана с территории США в Мексику в рамках подготовки к турниру.
«Национальная команда сейчас проходит тренировочный сбор в Турции и в течение этого периода проведёт два товарищеских матча на этой же территории. Мы намерены бойкотировать США как страну, но при этом участие в чемпионате мира по футболу будет сохранено», — приводит слова Таджа информационное агентство Al Jazeera.
Чемпионат мира 2026 года пройдёт в трёх странах — Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир будет проводиться с 11 июня по 19 июля, включая множество матчей в разных городах. Иранская сборная продолжает активно готовиться к соревнованиям, несмотря на геополитические сложности и возможные изменения в логистике матчей.
Решение Ирана подчеркнуть участие именно в чемпионате мира, несмотря на политические разногласия с США, отражает стремление к спортивному диалогу и поддержанию международных футбольных мероприятий. Федерация футбола страны старается обезопасить интересы игроков и фанатов, одновременно реагируя на текущие вызовы.