Суперкомпьютер Opta определил лидера претендентов на победу в Лиге чемпионов после завершения 1/8 финала

Дата публикации: 19-03-2026 17:05

Суперкомпьютер Opta представил обновлённый рейтинг главных претендентов на победу в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 после завершения ответных матчей 1/8 финала. По версии сложной модели прогнозирования Opta, наибольшие шансы стать чемпионом имеет лондонский клуб «Арсенал» — 29,73%.

Также компьютер выделил и остальные команды, которые борются за главный европейский клубный трофей. Рейтинг всех претендентов выглядит следующим образом:

1. «Арсенал» - 29,73%.

2. «Бавария» - 18,33%.

3. «Барселона» - 15,66%.

4. «ПСЖ» - 11,87%.

5. «Реал» Мадрид - 9,85%.

6. «Ливерпуль» - 7,12%.

7. «Атлетико» - 4,41%.

8. «Спортинг» - 3,03%.

Напомним, что действующим обладателем титула Лиги чемпионов является «Пари Сен-Жермен». В прошлом сезоне парижане выиграли в финале у «Интера», подтвердив свой высокий уровень и статус одного из фаворитов турнира.

Суперкомпьютер анализирует статистику, форму команд и индивидуальные показатели игроков, чтобы играть роль своеобразного эксперта в прогнозировании итогов напряжённой борьбы за главный европейский трофей среди клубов. Исходя из данных модели, «Арсенал» лидирует благодаря стабильной игре, сбалансированному составу и отличной командной динамике, что даёт им наиболее высокие шансы на успех в финальных стадиях турнира.

При этом не стоит забывать, что футбол остаётся непредсказуемой игрой, и шансы остальных клубов, таких как «Бавария», «Барселона» и «ПСЖ», остаются высокими, ведь они имеют огромный опыт выступлений на высшем уровне и сильный подбор игроков, способных изменить ход любого матча.