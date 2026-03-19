«Реал» раскрыл детали травмы Тибо Куртуа

Дата публикации: 19-03-2026 17:07

 

Мадридский футбольный клуб «Реал» официально представил информацию о состоянии здоровья своего голкипера Тибо Куртуа. У бельгийского вратаря выявлена травма прямой мышцы правого бедра, которая является частью четырёхглавой мышцы.

«По результатам медицинского обследования, проведённого сегодня командной медицинской службой, у Тибо Куртуа диагностировано повреждение прямой мышцы правого бедра, входящей в состав четырёхглавой мышцы. Медики и тренерский штаб будут внимательно следить за процессом восстановления игрока», — говорится в официальном заявлении «Реала» на сайте клуба.

Ранее напомним, что Куртуа был заменён в перерыве ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (счёт 2:1). По сообщениям СМИ, голкипер почувствовал неприятные ощущения уже во время предматчевой разминки. Он сразу обратился в раздевалку и рассказал о боли медицинскому персоналу команды. После краткого осмотра Тибо решил выйти на поле, чтобы помочь своей команде, но в итоге во время перерыва было принято решение заменить его на запасного вратаря Андрея Лунина.

Текущее состояние травмы требует внимания и подходящего периода реабилитации, поэтому специалисты «Реала» будут контролировать процесс выздоровления Куртуа, чтобы обеспечить его быстрое и безопасное возвращение на поле.

