«Ньюкасл» проявляет интерес к голкиперу из Лиги 1

Дата публикации: 19-03-2026 17:12

Футбольный клуб Ньюкасл нашёл перспективного игрока на позицию вратаря. По данным Sky Sport, английский клуб проявляет серьёзный интерес к голкиперу французского Ланса – Робину Риссеру.

Источник сообщает, что представители Ньюкасла уже ведут переговоры с 21-летним голкипером касательно личного контракта. Однако с руководством Ланса пока официальных контактов не было.

Отмечается, что Ланс готов рассмотреть вариант продажи Риссера в летнее трансферное окно, ориентировочная сумма трансфера составляет от 30 до 40 миллионов евро.

Робин Риссер является основным вратарём Ланса с лета 2025 года. В этом сезоне французский футболист провёл 29 матчей, из которых в 11 играх сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, демонстрируя высокий уровень игры и надежность в защите.

По информации авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость Риссера на данный момент оценивается примерно в 10 миллионов евро, что подтверждает его потенциал и востребованность на трансферном рынке.

Если переход состоится, это станет важным шагом в развитии карьеры молодого вратаря, а для Ньюкасла – значительным усилением вратарской линии перед новыми вызовами в чемпионате.