Мбаппе вызван в сборную Франции: объявлен состав команды

Дата публикации: 19-03-2026 17:13

Объявлен состав сборной Франции на мартовский сбор. В числе вызванных на сбор оказались многие ведущие игроки национальной команды. В частности, в заявку включён звёздный нападающий Килиан Мбаппе, который ранее столкнулся с проблемами из-за травмы колена, однако недавно полностью восстановился и готов принять участие в матчах.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам пригласил в команду следующих футболистов: Шевалье, Меньян, Самба - Динь, Гюсто, Тео Эрнандес, Люка Эрнандес, Калюлю, Конате, Салиба, Упамекано - Камавинга, Канте, Коне, Рабио, Тчуамени, Заир-Эмери - Аклиуш, Шерки, Дембеле, Дуэ, Экитике, Коло-Муани, Мбаппе, Олисе, Тюрам.

Французская сборная в марте отправится на тренировочный сбор в США. Программа включает в себя две товарищеские встречи: 26 марта команда сыграет с Бразилией, а 29 марта – с Колумбией. Эти матчи станут отличной проверкой для игроков и помогут подготовиться к предстоящим важным турнирам.