Рой Кин и Руни свели роль Неймара в футболе к меньшему значению
Известные в прошлом футболисты Рой Кин и Уэйн Руни обсудили игру бразильского нападающего Неймара. Приведём несколько высказываний из передачи The Overlap.
Рой Кин отметил, что Неймар всегда создавал впечатление, что для него на первом месте — деньги. Он уверен, что бразилец не был командным игроком, когда выступал за «ПСЖ».
Кин также задался вопросом, кто в Английской Премьер-Лиге был лучше Неймара, и заявил, что Уэйн Руни, Криштиану Роналду и Тьерри Анри превосходили его по уровню.
В свою очередь, Гари Невилл высказался в пользу Мо Салаха, считая его достойным сравнения с бразильцем.
Иан Райт не согласился и сказал, что Мо Салах не лучше Неймара.
Уэйн Руни добавил, что никогда не видел в Неймаре топ-игрока мирового уровня.
На данный момент 34-летний Неймар выступает за «Сантос». Ранее форвард был пропущен из заявки сборной Бразилии на мартовский тренировочный сбор.