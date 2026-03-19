17:29 ()
Свернуть список

Рой Кин и Руни свели роль Неймара в футболе к меньшему значению

Дата публикации: 19-03-2026 17:17

 

Известные в прошлом футболисты Рой Кин и Уэйн Руни обсудили игру бразильского нападающего Неймара. Приведём несколько высказываний из передачи The Overlap.

Рой Кин отметил, что Неймар всегда создавал впечатление, что для него на первом месте — деньги. Он уверен, что бразилец не был командным игроком, когда выступал за «ПСЖ».

Кин также задался вопросом, кто в Английской Премьер-Лиге был лучше Неймара, и заявил, что Уэйн Руни, Криштиану Роналду и Тьерри Анри превосходили его по уровню.

В свою очередь, Гари Невилл высказался в пользу Мо Салаха, считая его достойным сравнения с бразильцем.

Иан Райт не согласился и сказал, что Мо Салах не лучше Неймара.

Уэйн Руни добавил, что никогда не видел в Неймаре топ-игрока мирового уровня.

На данный момент 34-летний Неймар выступает за «Сантос». Ранее форвард был пропущен из заявки сборной Бразилии на мартовский тренировочный сбор.

Социальные комментарии Cackle
Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close