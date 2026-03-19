Кто из игроков Карабаха мог бы заинтересовать клубы Европы

Дата публикации: 19-03-2026 12:30

Азербайджанский Карабах под руководством Гурбана Гурбанова давно перестал быть просто локальным гегемоном. Результаты матчей команды в сезоне 2025-26 годов впечатляют: три пройденных раунда квалификации, победы на групповом этапе над Бенфикой, Копенгагеном и Айнтрахтом, ничья с Челси и выход в плей-офф. Неудивительно, что многие игроки клуба вызвали повышенный интерес за границей. Сегодня глобальная беттинговая компания 1xBet предлагает ближе познакомиться с кандидатами на переезд в европейские чемпионаты.

Леандро Андраде

В сентябре 2026 года игроку из Кабо-Верде исполнится 27 лет – идеальный возраст для переезда в более сильный чемпионат. Его перформанс в Лиге чемпионов, где правый вингер забивал Бенфике, Атлетику и Челси, заставил говорить о нем всю Европу.

Для многих европейских чемпионатов, где ценят скорость и умение завершать моменты, Андраде – отличный вариант. Он мог бы пригодиться клубам калибра Олимпиакоса или Бешикташа, которые ищут игрока, способного давать результат здесь и сейчас. Его контракт с клубом истекает летом 2027-го, потому Карабах вряд ли сможет продать єтого футболиста за все деньги мира.

Абделла Зубир

Легенда Карабаха, за который выступает с 2018 года. Его видение поля и умение исполнять стандартные положения пригодились бы многим командам Венгрии, Греции или Чехии. Игрок с опытом выступлений за молодежную сборную Франции по футзалу начал в большом футболе довольно поздно и в свое время переходил в Карабах с мечтой попасть в Лигу чемпионов. Мечта сбылась и самое время задуматься о том, что делать дальше. Вариант с переездом в восточную Европу, где к игрокам с опытом игры в международных матчах всегда приковано особое внимание, выглядит достаточно интересным.

Торал Байрамов

Особое внимание стоит уделить Торалу Байрамову. Он – универсал, который может закрыть любую позицию на каждом из флангов, классно подает и имеет крепкие нервы, исполняя пенальти.

За два прошлых сезона в чемпионате Азербайджана он забил 15 голов и отдал 14 ассистов, да и в текущем сезоне в домашней лиге забивает достаточно регулярно. В Лиге чемпионов Байрамов чаще выходил на замену, но для потенциального трансфера это скорее плюс - Торал не так важен для селекционных служб конкурентов.

Матеуш Кохальски

На групповом этапе Лиги чемпионов пропустил 21 гол в 8 играх, но сколько же раз спасал свою команду. Не зря по ходу сезона появились слухи об интересе к нему со стороны дортмундской Боруссии, где особенно внимательно следят за польскими игроками.

Но пока в Дортмунде статус основного за Грегором Кобелем, который никуда не собирается уходить, почему бы другим европейским командам не воспользоваться шансом и подписать крепкого игрока старта? Кохальски, конечно, уступает в известности Эдерсону или Онана, но 25 лет – не возраст для вратаря. Если этот футболист окажется в более сильном клубе, он точно будет расти.

Почему интерес к футболистам Карабаха максимально логичен

Если вы следили за выступлениями Карабаха в Лиге чемпионов, то наверняка заметили главное - в этой команде светились сразу несколько игроков, которые спокойно могут заинтересовать серьезные клубы европейского футбола. Такие матчи - лучшая реклама. Скауты не пропускают центральные матчи, позволяющие дать объективную оценку уровню выступления футболистов на международном уровне. И именно поэтому история Карабаха в сезоне 2025/26 - не только про красивый еврокубковый забег, но и про возможность для будущих трансферов. Вопрос уже не в том, уедет ли кто-то в Европу, а кто сделает это первым и на каких условиях.