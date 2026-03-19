Шахтер – Лех. Прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги конференций 19 марта

Дата публикации: 19-03-2026 18:49

19 марта в 22:00 по киевскому времени на городском стадионе Кракова "Шахтер" сыграет ответный матч против "Леха". В первой встрече, которая прошла неделю назад, "горняки" уверенно обыграли "железнодорожников" со счетом 3:1.

Шахтер

После первого поединка с "Лехом" команда Арды Турана провела еще один сложный матч на "Арене Львов", на этот раз в чемпионате Украины против "Металлиста 1925".

Дончане сумели добиться минимальной победы - 1:0, и единственный гол был забит с пенальти, который реализовал Педринью.

Данный успех позволил "оранжево-черным" сохранить лидерство в чемпионате страны, набрав 47 очков.

Арда Туран после матча отметил, что встреча с харьковчанами оказалась одной из самых тяжелых в этом сезоне. По его словам, "у соперников хороший тренер и отличная организация игры, особенно в обороне".

Тем не менее, турецкий наставник не забыл отметить и своих подопечных: "Мои ребята отлично сыграли в защите, сделали все возможное. Я ими горжусь. Мы становимся сильной командой - это дает надежду на будущее". Об атакующих действиях в матче с "Металлистом 1925" Туран предпочел промолчать.

Зато поделился информацией о кадровых проблемах накануне второй встречи с "Лехом". Помимо травмированного Матвиенко, следующий поединок пропустит еще один основной центральный защитник дончан - Бондарь, из-за перебора желтых карточек.

Также, по словам Турана, небольшие трудности со здоровьем испытывают Марлон и Крыськив. "Но мы не будем искать оправданий", - заключил наставник "Шахтера".

Лех

Черная полоса "Леха" наконец-то прервалась. После поражения в первом матче с "Шахтером" в чемпионате Польши "бело-синие" сумели добиться важной победы, одолев на выезде лидера сезона.

При этом, если не учитывать поражение от "горняков", подопечные Нильса Фредериксена потерпели два поражения подряд.

Сначала "железнодорожники" уступили в четвертьфинале Кубка Польши - "Гурнику". "Лех" считался фаворитом встречи, так как выступал дома, однако гости одержали неожиданную победу - 1:0. Не помогло хозяевам даже численное преимущество (у "Гурника" с середины второго тайма был удален Максим Хлань), а также пенальти, назначенный в концовке игры (вратарь гостей оказался на высоте).

После этого "Лех" не смог обыграть одного из аутсайдеров Экстраклясы - "Видзев", который до недавнего времени возглавлял бывший тренер "Шахтера" Игор Йовичевич (его уволили из-за неудовлетворительных результатов). "Бело-синие" уступили 1:2 и усложнили для себя борьбу за чемпионство.

С учетом поражения от "Шахтера", команда Фредериксена проиграла три матча подряд. Но в поединке с "Заглембе" футболисты из Познани сумели реабилитироваться. "Лех" победил 1:0 благодаря быстрому голу Исхака на седьмой минуте. В целом матч проходил под контролем гостей.

Как отметил Фредериксен, эта победа была "чрезвычайно важной", а игру своей команды он охарактеризовал как "превосходную". Благодаря этому успеху "Лех" догнал "Заглембе" по очкам в турнирной таблице. Теперь оба клуба в чемпионате Польши имеют по 41 баллу.

Не только по очкам, но и по количеству побед, ничьих и поражений эти команды идут ровно. "Заглембе" занимает первое место благодаря лучшей разнице голов.

Стоит отметить, что "Лех" по-прежнему удерживает неофициальный статус самой результативной команды Экстраклясы в этом сезоне. На счету "бело-синих" - 42 забитых мяча.

Показательно, что в матче против "Заглембе" главный тренер "Леха" провел весомую ротацию состава по сравнению с первым поединком против "Шахтера". Это говорит о серьезном настрое Нильса Фредериксена на ответную встречу, и разница в два мяча его не пугает.

История противостояний

Кроме поединка, который прошел неделю назад, ранее "Шахтер" и "Лех" встречались лишь в товарищеских играх, в еврокубках их пути не пересекались.

Прогноз

Первый матч прошел полностью под контролем украинской команды. Немногочисленные моменты "Леха", включая гол, стали скорее следствием расслабленности "горняков", а не действиями "железнодорожников". В подобных случаях, когда хозяева проигрывают 1:3, отыграться почти невозможно - это скорее приговор, а не шанс.

Тем не менее, настрой Фредериксена серьезный, и триумф "Леха" над "Заглембе" лишний раз это доказывает. Плюс у "Шахтера" существенные кадровые трудности - оба основных центрбека, Матвиенко и Бондарь, вне игры.

Кого бы Арда Туран ни поставил в центр обороны, такой шаг будет весьма рискованным. Об этом, очевидно, знает и наставник "Леха", поэтому польская команда постарается воспользоваться ситуацией у "Шахтера".

В то же время общий уровень "Шахтера" выше - как в коллективном, так и индивидуальном плане. Победа с преимуществом в два мяча в первой встрече - также серьезное подспорье. Если "горняки" покажут свою лучшую игру, проход в четвертьфинал станет для них вполне ожидаемым событием. Не хотелось бы превращать ответный матч в нервное испытание. Ожидаем минимальной победы нашей команды.

Ориентировочные составы:

"Шахтер": Ризнык, Педро Энрике, Марлон Сантос, Грам, Винисиус, Назарина, Очеретько, Педринью, Алиссон, Невертон, Траоре

"Лех": Мрозек, Перейра, Гургуль, Милич, Монька, Гумны, Пальма, Тордарссон, Бенгтссон, Исхак, Родригес.