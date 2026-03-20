«Реал» способен сорвать сделку «МЮ» по приобретению Гимарайнса из «Ньюкасла» за €80 млн

Дата публикации: 20-03-2026 02:09

«Манчестер Юнайтед» активно ведёт переговоры о приобретении полузащитника и капитана «Ньюкасл Юнайтед» Бруно Гимарайнса за сумму около €80 млн, сообщает агентство Reuters.

По сведениям источников, трансфер 28-летнего бразильца в «красные дьяволы» может осложниться из-за интереса мадридского «Реала». Футбольный клуб из Испании внимательно следит за Гимарайнсом в связи с возможным уходом Эдуарду Камавинга предстоящим летом. Отмечается, что «сливочные» уже рассматривали кандидатуру игрока в 2022 году.

В текущем сезоне Гимарайнс выступил в 35 матчах во всех соревнованиях, забив 9 голов и отдав 7 результативных передач. Контракт футболиста с нынешним клубом действует до лета 2028 года. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Гимарайнса составляет примерно €75 млн.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» стремится усилить свой полузащитный потенциал, однако потенциальное соперничество с «Реалом» добавляет интриги в переговорный процесс. Ожидается, что в ближайшее время стороны продолжат обсуждение условий сделки, а судьба талантливого бразильского игрока станет известна в предстоящие месяцы.