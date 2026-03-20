Вратарь Жоан Гарсия: обновление информации о состоянии от «Барселоны»

Дата публикации: 20-03-2026 02:11

Пресс-служба клуба «Барселона» сообщила свежие данные о состоянии здоровья вратаря Жоана Гарсии. Ранее голкипер был вынужден покинуть поле из-за травмы в конце ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ньюкасл Юнайтед» (7:2).

«По итогам последних медицинских обследований Жоан Гарсия не получил никаких повреждений и полностью готов принять участие в предстоящем матче», – говорится в официальном сообщении каталонского клуба, опубликованном в социальной сети X.

В текущем сезоне Жоан Гарсия провёл 35 игр за «Барселону» во всех соревнованиях, пропустив при этом 35 мячей и сохранив свои ворота в неприкосновенности 14 раз. Действующий контракт вратаря с клубом рассчитан до 2031 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро.

