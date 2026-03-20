Арбелоа укрепил своё положение в «Реале» после встреч с «Ман Сити» в Лиге чемпионов

Дата публикации: 20-03-2026 02:12

Положение главного тренера мадридского «Реала» Альваро Арбелоа в команде значительно улучшилось после успешного прохождения «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов — об этом сообщает издание The Athletic.

По данным источника, будущее 43-летнего испанского специалиста в «Королевском клубе» остаётся неопределённым и будет зависеть от итоговых результатов команды по завершении текущего сезона. Тем не менее, масштабные победы над «горожанами» в Лиге чемпионов принесли Арбелоа «ценный авторитет в момент, когда ситуация казалась наиболее сложной и безнадёжной».

Альваро Арбелоа возглавил «Реал» 13 января текущего года. Его действующий контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2027 года, что подчёркивает доверие руководства к тренеру и открывает перспективы для дальнейшего развития команды под его руководством.

С момента назначения Арбелоа команда заметно усилилась, демонстрируя стабильность и боевой дух, особенно в играх международного уровня. Болельщики и эксперты отмечают позитивные изменения в тактике и стиле игры, что стало результатом грамотной работы тренерского штаба. Несмотря на это, окончательное мнение о будущем наставника будет сформировано по итогам всего сезона и дальнейших выступлений в главных турнирах.