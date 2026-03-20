18-летний ленарт Карл из «Баварии» впервые получил вызов в основную сборную Германии

Дата публикации: 20-03-2026 02:13

18-летний полузащитник команды «Бавария» Ленарт Карл получил первый вызов в взрослую сборную Германии. Этот молодой хавбек может дебютировать на международной арене в предстоящих товарищеских матчах против сборных Швейцарии и Ганы, которые состоятся 27 и 30 марта соответственно. Главный тренер национальной сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился подробностями разговора с перспективным игроком.

«Когда я позвонил ему, он находился на тренировке и сначала не ответил на звонок. Мне это даже понравилось — иначе бы я его отчитал. В итоге, когда мне удалось связаться с ним, он был на седьмом небе от счастья. Во-первых, потому что тренировка уже окончена, во-вторых, потому что теперь он официально стал частью нашей команды. Я не ставлю перед ним завышенных ожиданий. На него не оказывается никакого давления. Так же, как и в „Баварии“, он должен привнести в сборную этот свежий и беззаботный дух молодости», — приводит слова Нагельсмана аккаунт EuroFoot на платформе X.

В текущем сезоне Ленарт Карл провёл 33 матча за мюнхенский клуб во всех турнирах, в которых он отметился восемью забитыми голами и пятью результативными передачами. Его восходящая форма и уверенность на поле стали ключевыми факторами для тренера сборной при принятии решения о его приглашении. Молодой полузащитник сейчас является одной из самых перспективных фигур в немецком футболе и может сыграть важную роль в грядущих международных встречах.