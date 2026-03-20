«Стремлюсь к большему»: Гарри Кейн прокомментировал достижение 50 голов в Лиге чемпионов

Дата публикации: 20-03-2026 02:15

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против «Аталанты» (4:1), в котором он забил два гола и тем самым достиг отметки в 50 забитых мячей в турнире.

«Четвертьфинал – впереди! Прекрасный вечер на «Арена Мюнхен», – отметил Кейн.

«Я очень горд, что достиг отметки в 50 голов в Лиге чемпионов. Спасибо всем моим партнерам по команде за поддержку и помощь на этом пути – стремлюсь к еще большим достижениям», – написал футболист в своем аккаунте в социальной сети X.

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» встретится с мадридским «Реалом». Ответные поединки пройдут 7 и 15 апреля.

Гарри Кейн сейчас делит 10-е место в списке лучших бомбардиров турнира вместе с египетским нападающим Мохамедом Салахом и французским форвардом Тьерри Анри – у всех по 50 забитых мячей. Лидером по этому показателю является Криштиану Роналду, который забил 140 голов, выступая за такие клубы, как «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

