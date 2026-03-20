«Ливерпуль» проведет расследование инцидента с Ноа Лангом, получившим травму руки на «Энфилде»

Дата публикации: 20-03-2026 02:17

«Ливерпуль» намерен провести тщательное расследование инцидента с травмой полузащитника «Галатасарая» Ноа Ланга, которая произошла на стадионе «Энфилд» во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщил аккаунт The Athletic в социальной сети X. Встреча завершилась уверенной победой хозяев поля со счётом 4:0.

На 75-й минуте поединка Ланг столкнулся с рекламным щитом, установленным у края поля, в результате чего получил повреждение пальца. У футболиста началось сильное кровотечение, и он некоторое время находился на газоне. После этого игрока вынесли с поля на носилках. Руководство «Ливерпуля» собирается выяснить точные обстоятельства травмы и определить, можно ли было предотвратить её.

Отметим, что у полузащитника турецкой команды было диагностировано серьёзное рассечение, из-за чего скоро ему предстоит операция для восстановления повреждённой руки. Подобные случаи вынуждают клубы уделять больше внимания безопасности игроков на поле и вокруг него, чтобы снизить риск получения травм при жёсткой борьбе или случайных столкновениях. Футболисты и медицинские специалисты продолжают работу над тем, чтобы такие инциденты случались реже и не мешали спортивным достижениям.