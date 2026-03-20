Джанни Инфантино прокомментировал возможность переноса матчей сборной Ирана на ЧМ из США в Мексику

Дата публикации: 20-03-2026 02:19

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался по поводу слухов о возможном переносе матчей сборной Ирана на чемпионате мира 2026 года из США в Мексику.

«ФИФА рассчитывает, что все команды, участвующие в турнире, будут соревноваться с честью и взаимным уважением. У нас уже есть составленное расписание, и скоро будут официально объявлены все 48 команд-участниц. Мы стремимся провести чемпионат мира в полном соответствии с запланированным графиком», — приводит слова Инфантино журналист Роб Харрис в социальной сети X.

Сборная Ирана успешно прошла отборочный турнир в азиатском регионе и попала в группу G вместе с такими командами, как Бельгия, Египет и Новая Зеландия. По расписанию иранская команда должна сыграть свои первые матчи против Новой Зеландии и Бельгии в Лос-Анджелесе, а затем встретиться с Египтом в Сиэтле.

До сих пор нет официального подтверждения о переносе матчей, однако ФИФА продолжает работать над организацией турнира, гарантирующей безопасность и комфорт для всех участников. Также подчеркивается важность соблюдения спортивного духа и справедливой конкуренции на протяжении всего чемпионата мира.