Дата публикации: 20-03-2026 02:20

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино категорически отверг предложения об отстранении израильских футбольных команд от участия в международных турнирах.

«Не следует предпринимать каких-либо действий, поскольку окончательный правовой статус Западного берега реки Иордан остаётся нерешённой и очень сложной темой в рамках международного публичного права, что делает любые решения на этот счёт крайне деликатными», — такие слова Инфантино приводит журналист Роб Харрис в своём посте на платформе X.

Ранее в СМИ возникали призывы к отстранению сборной Израиля в связи с напряжённой ситуацией в Секторе Газа и последующими конфликтами. Однако руководство ФИФА предпочитает не принимать поспешных мер, учитывая сложность политического контекста.

Напомним, что с конца февраля 2022 года все российские команды, включая национальные сборные, были отстранены от участия во всех международных соревнованиях в связи со специальной военной операцией на территории Украины. Этот шаг стал реакцией на политические события и имеет серьёзные последствия для международного спортивного сообщества.

Таким образом, ФИФА демонстрирует стремление сохранять спортивные мероприятия вне сферы политических конфликтов, хотя и сталкивается с непростыми решениями в международных вопросах. Подобный подход Инфантино подчёркивает важность нейтральности и соблюдения международного права в деятельности организации.