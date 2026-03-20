«Барселона» планирует повторно арендовать Рашфорда, чтобы избежать выплаты €30 млн

Дата публикации: 20-03-2026 02:22

 

«Барселона» планирует обратиться к «Манчестер Юнайтед» с просьбой продлить аренду нападающего Маркуса Рашфорда на еще один сезон. Цель такого решения — избежать единовременной выплаты полной суммы трансфера в размере £26 млн (€30 млн) предстоящим летом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным источника, руководство каталонского клуба уверено, что «Манчестер Юнайтед» рассмотрит вариант с продлением аренды при условии обязательства последующего выкупа игрока. При этом «Барселона» готова оплатить часть суммы из €30 млн уже к концу нынешнего сезона. Маркус Рашфорд должен будет подписать полноценный контракт с «блауграной» в 2027 году.

В текущем сезоне Рашфорд провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 13 результативных передач. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в €40 млн, что подтверждает его значимость для команды и интерес клубов к его приобретению.

Таким образом, «Барселона» стремится максимально оптимизировать финансовые условия сделки, добиваясь выгодного варианта с арендой и дальнейшим переходом игрока, который уже демонстрирует высокий уровень игры и полезность для команды.

