«Челси» готов конкурировать с «Тоттенхэмом» за нападающего из немецкой Бундеслиги

Дата публикации: 20-03-2026 02:23

Клубы «Челси» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к нападающему «Хоффенхайма» Фиснику Аслани. Оба коллектива рассматривают возможность приобретения 23-летнего форварда уже предстоящим летом. Об этом сообщает издание Bild.

Источник отмечает, что помимо лондонских клубов, в борьбу за игрока может вмешаться «Бавария», что осложнит переговоры и усилит конкуренцию. Ранее СМИ также сообщали, что к Аслани проявляет интерес испанская «Барселона», что добавляет еще один уровень соперничества между претендентами на талантливого футболиста.

В текущем сезоне Аслани провёл 27 матчей в разных турнирах, в которых он сумел забить 9 голов и оформить 8 результативных передач, демонстрируя высокую результативность и полезность на поле. Его действующий контракт с «Хоффенхаймом» рассчитан до лета 2029 года, что даёт клубу прочную позицию в переговорах.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет около 30 миллионов евро, что отражает его серьёзный потенциал и ценность для команд, которые заинтересованы в его услугах. В случае перехода Аслани может стать важным усилением для любого клуба, стремящегося укрепить нападение перед новым сезоном.