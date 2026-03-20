«Шахтёр» уступил «Леху», но всё же пробился в 1/4 финала Лиги конференций

Дата публикации: 20-03-2026 02:25

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги конференций сезона 2025/2026, в котором встретились «Шахтёр» (Украина) и «Лех» (Польша). Встреча прошла на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» в Кракове, Польша. Главным арбитром встречи был назначен Сандер ван дер Эйк. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу польской команды.

Первый гол в матче забил Микаэль Исхак, нападающий «Леха», который отличился уже на 13-й минуте. В конце первого тайма Исхак реализовал пенальти, что позволило сравнять счёт по сумме двух матчей и создать интригу. Во втором тайме, на 68-й минуте, защитник польского клуба Жоан Моутинью случайно забил автогол, отправив мяч в собственные ворота.

Напомним, что в первой игре «Шахтёр» одержал победу со счётом 3:1. В итоге, благодаря результатам обеих встреч, «Шахтёр» выиграл с общим счётом 4:3 и вышел в 1/4 финала Лиги конференций. Эта серия матчева продемонстрировала высокий уровень борьбы и напряжённости между командами, каждый из которых стремился добиться успеха в европейском турнире.

Таким образом, «Шахтёр» продолжит свою борьбу за трофей Лиги конференций, встретив следующего соперника в четвертьфинале. Фанаты обеих команд получили заряд эмоций, ведь матчи были наполнены напряжёнными моментами, опасными атаками и важными тактическими решениями. Предстоящие игры обещают быть не менее захватывающими, а украинский клуб намерен показать свой лучший футбол на европейской арене.