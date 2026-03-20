Наставник «Ромы» Гасперини прокомментировал поражение в дополнительное время от «Болоньи» в Лиге Европы

Дата публикации: 20-03-2026 17:03

Главный тренер «Ромы» Джан-Пьеро Гасперини поделился своими мыслями после поражения в овертайме от «Болоньи» со счётом 3:4 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Это была очень напряжённая и захватывающая игра. К сожалению, итог оказался не в нашу пользу. Мы смогли продемонстрировать как сильные, так и слабые стороны нашей команды. Положительные моменты были заметны практически на протяжении всего матча, тогда как негатив отразился в допущенных ошибках, которые привели к пропущенным голам. Несмотря на трудности, мы сражались до самого конца и смогли показать высокий уровень против серьёзного соперника. Очень жаль, что некоторые ошибки стоили нам победы», — говорится в заявлении Гасперини, опубликованном на официальном сайте УЕФА.

В следующем раунде — 1/4 финала — «Болонья» встретится с англичанами из «Астон Виллы». Матчи будут сыграны 9 и 16 апреля, при этом первый поединок пройдёт на домашнем стадионе итальянской команды.

Подобный результат отражает напряжённость еврокубковых матчей, где каждое решение и каждое мгновение на поле имеют решающее значение. Оставляя за собой опыт и уроки этого матча, «Рома» будет стремиться улучшить свои результаты в дальнейшем и показать более зрелую игру на столь важной арене.