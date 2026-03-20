«Атлетик» из Бильбао сообщил о завершении работы главного тренера по окончании сезона

Дата публикации: 20-03-2026 17:05

Пресс-служба клуба «Атлетик» Бильбао сообщила, что нынешний главный тренер первой команды Эрнесто Вальверде покинет свой пост по завершении этого сезона. Испанский специалист работает с басками с 2022 года, и за это время проявил себя как опытный наставник.

«Всем привет. Сегодня хочу объявить, что в следующем сезоне я не буду занимать должность главного тренера «Атлетика». Это решение далось мне нелегко — я долго обсуждал его с руководством клуба и теперь решил поделиться им с вами напрямую. Вместе с тем, хотелось бы отметить, что впереди у нас остаётся ещё десять очень важных матчей в чемпионате. Первый из них запланирован уже на это воскресенье — мы сыграем с «Бетисом». Это десять игр, в которых мы намерены бороться за свои цели, доказывать свою силу и выкладываться на полную. Уверен, что если мы будем действовать единым коллективом, то сможем достичь нужного результата и показать всё на высоком уровне», — приводит слова Вальверде официальный сайт «Атлетика».

Таким образом, сезон-2025/2026 станет последним для Вальверде в роли главного тренера «Атлетика», и команда делает всё возможное, чтобы достойно завершить текущий этап. Под его руководством клуб продолжает демонстрировать стабильную игру и бороться за высокие места в таблице. Фанаты и руководство клуба выражают благодарность Эрнесто за его вклад и надеются на успешное завершение сезона.