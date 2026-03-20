20:33 ()
Свернуть список

Состав сборной Португалии объявлен без Роналду

Дата публикации: 20-03-2026 17:13

 

Сборная Португалии объявила состав футболистов, которых главный тренер Роберто Мартинес вызвал на мартовский сбор. Команда, известная как "европейские бразильцы", будет выглядеть следующим образом:

Диогу Кошта, Са, Руй Силва - Нунес, Далот, Канселу, Нуну Мендеш, Инасиу, Вейга, Антониу Силва, Араужу - Рубен Невеш, Саму Кошта, Матеус Фернандеш, Жоау Невеш, Витинья, Бруну Фернандеш - Мора, Орта, Педру Гонсалвеш, Фелиш, Тринкау, Консейсау, Нету, Леау, Гедеш, Рамуш.

Примечательно, что в списке отсутствует Криштиану Роналду. Звёздный нападающий не принимал участие в последних матчах из-за травмы, что вынудило тренерский штаб принять решение не включать его в текущий состав.

В марте сборная Португалии проведет два товарищеских матча — с командами Мексики и Соединенных Штатов Америки. Эти игры станут важной проверкой для команды перед предстоящими главными турнирами, а также возможностью для новых игроков проявить себя на международной арене.

Социальные комментарии Cackle
Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close