Сердар Азмун выведен из состава сборной Ирана после появления фото с представителями ОАЭ

Дата публикации: 20-03-2026 17:16

 

Сердара Азмуна исключили из сборной Ирана после того, как он опубликовал в соцсетях фотографию с лидерами Объединённых Арабских Эмиратов.

Азмун сопроводил снимок комментарием: "Встреча с одними из самых выдающихся умов в мире была для меня истинным удовольствием и большой честью".

Согласно информации из надежного источника, помимо исключения из национальной команды, против форварда могут быть предприняты юридические меры, вплоть до конфискации его имущества.

31-летний Сердар Азмун провёл за сборную Ирана 91 матч во всех турнирах, забив 57 голов и сделав 17 результативных передач.

Стоит отметить, что Объединённые Арабские Эмираты являются важным союзником США на Ближнем Востоке, что может объяснять серьёзность реакции иранских властей.

Такое решение подчеркивает сложность политических отношений в регионе и то, насколько строго могут реагировать на любые действия, считающиеся противоречащими национальной политике.

Поступок Азмуна вызвал широкий резонанс, как среди болельщиков, так и в спортивных кругах, и теперь судьба футболиста остаётся неопределённой в связи с возможными правовыми последствиями.

