ФИФА наложила штраф на Израильскую футбольную ассоциацию

Дата публикации: 20-03-2026 17:17

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение наложить санкции на Израильскую футбольную ассоциацию (IFA) из-за нарушения дисциплинарного кодекса организации.

Дисциплинарный комитет ФИФА установил, что IFA была виновна в нарушении статьи 13, связанной с оскорбительным поведением и несоблюдением принципов честной игры, а также статьи 15, которая касается дискриминации и расистских высказываний. В результате ассоциации был назначен штраф в размере 150 тысяч швейцарских франков, что эквивалентно примерно 323 тысячам манатов.

Помимо денежного наказания, IFA также получила официальное предупреждение из-за неудовлетворительного поведения на футбольных мероприятиях. Ассоциация обязана размещать плакаты с надписью "Футбол объединяет мир - нет дискриминации" рядом со своим логотипом на трех ближайших домашних матчах национальной сборной под эгидой ФИФА. Кроме того, треть наложенного штрафа должна быть направлена на реализацию программы по борьбе с дискриминацией в футболе в течение 60 дней.

Данные меры направлены на укрепление принципов равенства и недопущения дискриминации в мировом футболе, подчеркивая важность уважительного отношения между всеми участниками и болельщиками.